En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,46 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,40 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027520 -0,62 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,094005 -0,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021984 -0,40 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,237768 -0,38 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,706787 -0,37 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,189118 -0,32 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,956006 -0,32 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,699901 -0,31 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825773 -0,31 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408017 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)