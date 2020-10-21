En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,27 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,551724 2,55 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009462 1,36 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,001819 1,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038212 1,16 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,443762 1,15 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,146453 0,98 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,268817 0,97 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075097 0,94 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,257649 0,91 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022916 0,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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