En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010102 6,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,107480 3,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042451 3,74 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,191137 3,71 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081840 3,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,769884 3,49 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,052859 3,35 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,116921 3,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 134,542765 2,94 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058219 2,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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