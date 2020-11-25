En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

25.11.2020 15:17
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0101026,47
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1074803,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0424513,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1911373,71
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0818403,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7698843,49
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0528593,35
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1169213,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,5427652,94
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0582192,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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