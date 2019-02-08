Son Dakika Haberleri: En Fazla Reel Getiri Bıst 100 Endeksi'nden

En Fazla Reel Getiri Bıst 100 Endeksi'nden

1 saat önce

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi BIST 100 Endeksi sağladı.

En Fazla Reel Getiri Bıst 100 Endeksi'nden, System.String[]
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi BIST 100 Endeksi sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,71, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,21, mevduat faizi (brüt) 1,03, avro yüzde 0,92, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,09, DİBS yüzde 2,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, ve avro yüzde 0,31 reel getiri imkanı sağladı. Dolar yüzde 0,04 yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,51 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, avronun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,9 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,76, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 5,94 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,46 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,22 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 31,74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekonomi
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