En sık görülen iPhone SE 3 (2022) sorunları: Nasıl çözülür? - Son Dakika
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En sık görülen iPhone SE 3 (2022) sorunları: Nasıl çözülür?

16.05.2022 10:34
En sık görülen iPhone SE 3 (2022) sorunları: Nasıl çözülür?

iPhone SE 3 sorunları nasıl çözülür? iPhone SE 2022'de en sık görülen bazı problemleri ele aldık. İşte detaylar.

Apple dünyasına uygun fiyatlı bir cihazla giriş yapmak için iPhone SE 3 (2022) modelini tercih edebilirsiniz. Son iPhone 13 serisine kıyasla daha küçük bir ekrana sahip olan SE 3, yine de fiyat etiketiyle cezbetmeyi başarıyor.

Ancak pek çok Apple cihazında görülen bazı problemler, iPhone SE 3'te de karşımıza çıkıyor. Hem iOS hem de donanım kaynaklı yaşanan bu problemlerin aslında birkaç adımlık basit çözümleri bulunuyor. Peki iPhone SE 3 sorunları nasıl çözülür?

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iPhone SE 3 (2022) sorunları çileden çıkarttı

Geçtiğimiz aylarda duyurulan üçüncü nesil iPhone SE (2022), bazı problemleriyle kullanıcıları çileden çıkartıyor. Retina HD 4.7 inç ekran, A15 Bionic çip, 12 Megapiksel kamera gibi özellikleriyle fiyatının hakkını veren cihazın en yaygın görülen sorunlarını ve çözümlerini açıkladık.

Rastgele kapanıyor veya yeniden başlatıyor

iPhone SE 3 (2022) kullanıcılarını en fazla etkileyen problemlerin başında telefonun kendi kendine kapanması veya yeniden başlatılması geliyor. Bazı Apple müşterileri, fabrika ayarlarına döndürmenin sorunu çözmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Telefonu fabrika ayarlarına döndürmeden önce tüm dosya ve verilerinizi yedeklemeyi unutmayın, çünkü bu adımla birlikte telefon sıfırlanacak. Verilerinizi yedekledikten sonra Ayarlar > Genel > iPhone'u aktarın veya sıfırlayın'a gelin, ardından Her şeyi sil'e dokunun.

Çağrı geldiğinde telefon çalmıyor

Son zamanlarda iPhone SE 2022 kullanıcılarında, arama geldiğinde telefonun çalmadığı şikayeti artmaya başladı. Eğer siz de benzer bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, telefonu yanlışlıkla sessize almadığınızdan emin olun.

En sık görülen iPhone SE 3 (2022) sorunları: Nasıl çözülür?

Ayrıca iOS odak modunun kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu özellik etkinleştirildiğinde tüm aramalar, mesajlar ve bildirimler otomatik olarak susturulacaktır.

iPhone SE (2022) IP67 sertifikasına sahip olsa da, cihazınız arızalanmış olabilir. Suya ve toza karşı dayanıklı olmasına rağmen telefonun hoparlör kısmında tıkanma yaşanmadığından emin olmalısınız. Bunu denemek için Bluetooth kulaklık ile arama yapabilirsiniz.

Uygulamalar çalışmıyor ve telefon donuyor

iPhone SE 3 (2022) müşterileri, telefonlarındaki uygulamaların bazı zamanlarda düzgün çalışmadığını fark etti. Potansiyel çözümler arasında uygulamanın App Store'daki sağlığını kontrol etmek gerekebilir. Bunun için App Store Sistem Durumuna bakabilirsiniz.

En sık görülen iPhone SE 3 (2022) sorunları: Nasıl çözülür?

Ayrıca daha önceki bir yedekten uygulama verilerini çekerken sorun olmuş olabilir. Uygulamayı silmek ve App Store'dan yeniden yüklemek doğru olacaktır. Ek olarak bir uygulamayı indiremiyorsanız, ana ekranda uygulama simgesine dokunun ve "İndirmeye öncelik ver"i seçin.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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