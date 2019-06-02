En İyi Gol: Real Madrid'de Raphael Varane
1 saat önce
Ral Madrid'de Raphael Varane tarafından atılan en iyi gollerin tadını çıkarın. Fransız defans oyuncusu her zaman gol atacak şekilde yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:06
Ral Madrid
'de Raphael Varane
tarafından atılan en iyi gollerin tadını çıkarın. Fransız defans oyuncusu her zaman gol atacak şekilde yerleştirildi.
Fatih Terim'in yeni gözdesi Umut Meraş
Galatasaray'dan Ali Koç'un Fatih Terim eleştirilerine yanıt!
Roma, Cengiz Ünder için yapılan 28 milyon euroluk teklifi reddetti
Maçta 3 kırmızı kart çıkınca, hakemin üzerine yürüdüler