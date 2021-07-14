"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi - Son Dakika

Ekipler, annelere proje ve madde kullanımının zararlarını anlatarak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacı ile oluşturulan UYUMA Projesi tanıtıldı.

Narkotik köpeği Toros'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı.

Proje kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi TUBİM büro personeli ilçede bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

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