En özel başarı - Son Dakika

En özel başarı

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde bu yıl, çok özel bir öğrenci eğitim hayatına adım attı.

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Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde bu yıl, çok özel bir öğrenci eğitim hayatına adım attı. Otizmli Doğa Tırpan (19), doğuştan gelen müzik yeteneğiyle küçük yaşta başladığı piyano eğitiminin ardından yetenek sınavını kazanarak Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümüne kabul edildi. Tırpan'ın ailesi de çocuklarını üniversite öğrencisi olarak görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar birçok özel öğrenciye kapılarını açan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü bu yıl çok özel bir öğrenci daha kazandı. Lise eğitimini Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinde tamamlayan otizmli piyanist Doğa Tırpan, üniversite sınavının ardından girdiği yetenek sınavında da başarılı olarak Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümüne kabul edildi.

Duyduğu her şeyi evdeki oyuncak piyanoda çalmaya başlayıp 11 yaşında müzikte seslerin nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü olan absolut kulak olduğu fark edilince ailesi tarafından müzik eğitimine yönlendirilen Doğa Tırpan, doğuştan gelen bu yeteneğiyle kısa sürede çalmasını öğrendiği piyanoda büyük başarı elde etti. Gitar ve bağlama da çalan Doğa Tırpan, ilk ve ortaokul yıllarında Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinde piyano eğitimine devam etti. Tırpan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanıp Türkiye'yi yurt dışındaki etkinliklerde birçok kez başarıyla temsil etti. 2016 yılından bu yana, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay'ın çalıştırıp yönettiği İzmir Otizm Orkestrası ve Korosunda piyanist olarak da görev yapan Doğa Tırpan, yeteneğini ve başarısını şimdi üniversite eğitimiyle daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

"Çok zordu; ancak hiç vazgeçmedik"

İzmirli iş insanı Murat Tırpan ile eşi İkbal Tırpan, kızlarına 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu belirterek, o günden bu yana ona iyi bir eğitim aldırıp otizmde farkındalık oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Tırpan Ailesi, "Doğa çok sevimli bir bebekti. 3 yaşına geldiğinde konuşma gecikmesinden dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Orada uzun bir incelemeden sonra 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı kondu. Otizm kelimesini ilk o zaman duymuştuk. Doktoruna 'O nedir?' diye sorduğumuzda, 'Gelişim geriliği' diye açıklamıştı. 'İlkokula gidebilir mi?' diye sorduğumuzu hatırlıyorum. Bizi 'Bilmiyorum' diye cevaplamıştı. Çok zordu; ancak hiç vazgeçmedik. Ne mutlu bugün buradayız" diye konuştu.

Doğa'nın ilk, orta ve lise eğitimlerini kaynaştırma öğrencisi olarak normal örgün eğitim veren devlet okullarında yaptığını belirten Murat ve İkbal Tırpan, "En son Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden başarıyla mezun oldu. Ayrıca özel eğitimini hiç bırakmadık. Doğa'nın kulağı çok güçlü. Duyduğu her şeyi evdeki oyuncak piyanoda çalmaya başlayınca bu konuya yöneldik. İyi ki de yönelmişiz. İlk ve ortaokulda YÜSEM Müzik Akademisi öğrencisi oldu ve üniversite ortamını tanıdı. Bu yıl da önce üniversite sınavını ardından da Müzik Bölümü yetenek sınavını kazanarak Türkiye'de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki otizmli bireylerden biri oldu. Bu başarı, büyük bir sevginin ve emeğin ürünü. Onlara olanaklar verildiğinde neler başarabileceklerini görüyoruz. Umarız Doğa'nın eğitim hayatında yaptıkları, diğer bireylere örnek olarak onları bu yolda cesaretlendirir" dedi.

"Başarılarının gençlere ve ailelerine de örnek olmasını ümit ediyoruz"

Doğa Tırpan'ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni ise "Bölümümüzde bugüne kadar Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun oldular. Bugün de birçok özel öğrencimiz eğitimlerine farklı sınıflarda devam ediyor. Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam biçimi. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine de örnek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

En özel başarı
En özel başarı
En özel başarı

Yaşar Üniversitesi, Üniversite, Müzik, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En özel başarı - Son Dakika

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