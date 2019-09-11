Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

25 dakika önce

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyinde

Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 14 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!
Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi HDP il binası önünde eylem yapan annenin oğlunun PKK'lılarla buluştuğu görüntüler ortaya çıktı Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 07:12:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]