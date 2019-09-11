Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyinde

Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 14 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.