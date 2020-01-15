Endonezya'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2 ada su altında kaldı - Son Dakika
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Endonezya'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2 ada su altında kaldı

7 saat önce

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde 2 ada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu su altında kaldı.

Endonezya'da deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2 ada su altında kaldı, System.String[]

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde 2 ada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu su altında kaldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, insan yaşamının olmadığı Betet ve Gundul adlı küçük adalar, deniz suyu seviyesinin altında kalarak gözden kayboldu.

Güney Sumatra Endonezya Çevre Forumu Direktörü Hairul Sobri, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseldiğini ve bunun sonucunda adaların görünmez olduğunu söyledi.

Sobri, Betet Adası'nın 1 metre, Gundul Adası'nın ise 3 metre su altında kaldığını belirtti.

Bölgede 4 ada daha risk altında

Direktör Sobri, deniz seviyesinin yükselmesine karşı herhangi bir büyük mücadele yapılmazsa bölgede birinde yaşamın olduğu deniz seviyesine yakın 4 adanın daha yakın zamanda su altında kalabileceğini aktardı.

Öte yandan araştırmaya göre yüzde 40'ı deniz seviyesinin altında kalan ve su seviyesinin altına hızla batmaya devam eden başkent Cakarta'nın da 2050'de üçte birinin su altında kalma ihtimali bulunuyor.

Hükümet ağustos ayında, deniz seviyesinin yükselmesi, trafik ve artan nüfus gibi birçok diğer nedenlerden dolayı da başkenti Borneo Adası'na taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

Ekvator kuşağında Avustralya'ya kadar uzanan adalar topluluğu üzerinde kurulu olan Endonezya, resmi kayıtlara göre 16 bin 56 adadan oluşuyor.

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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