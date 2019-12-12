Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika

Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivalden görüntüler NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Festivalden görüntüler NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor. Doğal tarım ürünlerinin ve çeşitli dansların sergilendiği festival Endonezya'nın Lombok bölgesindeki Sasak Lombok adlı yerel takvimin 6. ayının 15. gününde yapılıyor.

Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:35 Kaynak: AA
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