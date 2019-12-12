Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika

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Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivalden görüntüler NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:35 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Festivalden görüntüler NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor. Doğal tarım ürünlerinin ve çeşitli dansların sergilendiği festival Endonezya'nın Lombok bölgesindeki Sasak Lombok adlı yerel takvimin 6. ayının 15. gününde yapılıyor.
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