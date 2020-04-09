Endonezya'da Kovid-19 salgını dolayısıyla kamu çalışanlarının bayram izinleri iptal - Son Dakika

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada, kamu personeli, polis ve askerlerin salgın sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde izin kullanmalarının yasaklanması kararını aldıklarını belirtti.

Kararın özellikle ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki başkent Cakarta ve çevresindeki illerden diğer bölgelere insan hareketinin azaltılması amacıyla alındığını vurgulayan Widodo, vatandaşlara da Ramazan ayı ve bayram tatilinde memleketlerine gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Widodo, salgının durumuna göre halka yönelik seyahat kısıtlamasını da değerlendireceklerini aktararak, virüsün ekonomideki olumsuz etkisiyle gelir kaybı yaşayan yoksul ailelere 3 ay süreli maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.

İşgücü Bakanı Ida Fauziyah da ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana faaliyetleri aksayan on binlerce şirketten 1,2 milyondan fazla kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı veya işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Vaka sayısı 3 bin 293'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısının 337 artarak 3 bin 293'e çıktığını açıkladı.

Yurianto, iyileşenlerin sayısının 252'ye, can kaybı sayısının ise 40 artışla 280'e yükseldiğini kaydetti.