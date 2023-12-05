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Endonezya'da yanardağ patlamasında ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Endonezya'da yanardağ patlamasında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

05.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:07
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Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

11 CESET DAHA BULUNDU

Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, aranan 12 kayıp dağcıdan 11'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Endonezya'da Yanardağ Patlaması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Çıktı

Bölge polisi de henüz bulunamayan 1 dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini ve hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Böylece, 3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar ve hareketlilik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Endonezya'da Yanardağ Patlaması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Çıktı

MARAPİ YANARDAĞI KÜL PÜSKÜRTTÜ

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Marapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediğini bildirmişti. Yetkililerin, ocaktan bu yana aktif olan Marapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edilmişti.

Eyaletin Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Malik, dün yaptığı açıklamada, eyaletin Agam bölgesindeki Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin, 11 dağcının cesedine ulaştığını, 12 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

Endonezya'da Yanardağ Patlaması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Çıktı

Eyaletin başkenti Padang'daki yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian da 2 Aralık'ta dağa tırmanmaya başlayan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, bunlardan 8'inin patlamalar sonucu bedenlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını kaydetmişti. "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Endonezya'da yanardağ patlamasında ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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