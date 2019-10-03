Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

1 saat önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor, System.String[]

Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Maluku Afet Yönetim Ajansı Başkanı Farida Salampessy, depremin vurduğu bölgelerdeki incelemeler sonucu paylaşılan verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısının 30'dan 36'ya yükseldiğini açıkladı.

Salampessy, Ambon'da 11, Orta Maluku bölgesinde 15 ve Seram bölgesinde de 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı yetkilileri, 6 binden fazla yapının zarar gördüğü deprem bölgesinde, afetzedelere barınma ve gıda gibi çeşitli yardım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bu arada, deprem nedeniyle bölgede 9 Ekim'e kadar acil durum ilan edilmişti.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Maluku, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu
Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 07:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]