Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika

KUALA Asya Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini devam ettiriyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 442 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 502 bin 110'a ulaştı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artışla 16 bin 2'ye, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 198 artışla 422 bin 386'ya çıktı.

Hükümetin yeni yılda yüz yüze eğitimin başlatılması planlarına karşı sağlık uzmanları mevcut durumda okulların yeniden eğitime başlamasının uygun olmadığı belirtti.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkede 9 eyalet ve 37 kenti kapsayan 9 Aralık'taki yerel seçimlerde sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istedi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkede 1884 yeni Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 56 bin 659'a, aktif vakalar ise 13 bin 842'ye yükseldi.

Bugün 883 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 42 bin 480'e çıktı.

Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 337'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1520 artarak 135 bin 347'ye, ölü sayısı 8 artışla 2 bin 9'a yükseldi.

Son bir günde 22 bin 131 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 331 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.