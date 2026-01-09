Endonezya Savunma Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'ya gelen Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ASELSAN'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'ya gelen Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile birlikte ASELSAN'ı ziyaret etti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Her iki Bakan, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde toplantı gerçekleştirirken Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da yer aldı. Bakan Yaşar Güler ve beraberindekiler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı."