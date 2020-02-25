Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir - Son Dakika Dünya

Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir

13 dakika önce

Endonezya'da Çocuk Koruma Komisyonu yetkilisi, erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınların hamile kalabileceğini savundu. Hem tıp dünyasından hem de halktan gelen istifa çağrıları üzerine geri adım atan yetkili özür diledi.

Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir, System.String[]

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya'da, Çocuk Koruma Komisyonu'nda (KPAI) sağlık, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler alanında görev yapan Sitti Hikmawatty, erkeklerle aynı yüzme havuzunu kullanan kadınların 'özellikle güçlü bir erkek sperm türüyle' hamile kalabileceğini savundu.

"GEBELİĞE YOL AÇABİLİR"

Yerel haber sitesi 'Tribun Jakarta'ya konuşan Hikmawatty, "Bir yüzme havuzunda gebeliğe neden olabilecek özellikle güçlü bir erkek sperm türü var. Penetrasyon olmasa bile, erkekler havuzdaki kadınlar nedeniyle cinsel olarak uyarılabilir ve boşalabilir, dolayısıyla gebeliğe yol açabilir. Eğer kadınlar cinsel açıdan aktif dönemlerindeyse, bu tarz bir hamilelik gerçekleşebilir. Yüzme havuzundaki kadınların görünüşü karşısında bir erkeğin ne tepki vereceğini kimse kesin olarak bilemez" dedi.

DOKTORLAR BİRLİĞİ: İMKANSIZ

Sitti Hikmawatty'nin bu tezinin ardımdan Endonezya Doktorlar Birliği bir açıklama yaptı. Bu şekilde hamile kalmanın 'imkânsız' olduğunu söyleyen Birlik, "Havuz suyu, klor ve pek çok başka kimyasal içerir. Bu koşullarda sperm dayanamaz" bilgisini verdi.

İSTİFA ÇAĞRILARI SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Kamuoyundan da Sitti Hikmawatty'ye istifa çağrıları yükseldi. Tüm bu tepkilerin ardından özür dileyen Hikmawatty, "Yanlış bir açıklama yaptığım için kamudan özür diliyorum. Bu şahsi bir açıklamaydı, KPAI tarafından yapılmadı. Açıklamamı geri çekiyorum. Tüm taraflara da bunu daha fazla yaymamaları ve hatta ulaşılabilir kılmamaları için ricada bulunuyorum" dedi.

Özürle yetinmeyen Endonezyalılar, Hikmawatty'nin istifa etmesini ya da görevden alınmasını talep etti.

Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:12 
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