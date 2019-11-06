Son Dakika Haberleri: Enerji aktarımına Melikgazi Belediyesi katkısı
Son Dakika Güncel Enerji aktarımına Melikgazi Belediyesi katkısı

Enerji aktarımına Melikgazi Belediyesi katkısı

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 2 bölgeye 2 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Enerji aktarımına Melikgazi Belediyesi katkısı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 2 bölgeye 2 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.


Melikgazi sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrikli cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edildiğini kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalar da bulundu;


"Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Altınoluk, Anbar ile Battalgazi Mahallerinde trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için Belediyemiz Meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Bölge halkına hayırlı olsun."


Kesintisiz enerji aktarımının özellikle bu soğuk havalarda çok önemli olduğu vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, enerjinin yaşamın her alanında yerini aldığını her cihazın enerjiler ile beslendiğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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