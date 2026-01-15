Enerji Bağımlılığına Çözüm Arayışı - Son Dakika
Enerji Bağımlılığına Çözüm Arayışı

Enerji Bağımlılığına Çözüm Arayışı
15.01.2026 19:29
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynaklar üzerinde duruyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya gaz sahasında 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız. 2028'de bu sayı 16 milyona çıkacak ama ihtiyaç çok. Onun için biz bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Trabzon'da düzenlenen "Net Konuşalım Trabzon" programında gençlerle bir araya geldi. Akçaabat Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda lise ve üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak istediklerini söyledi. "Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapmak istiyoruz" diyen Bayraktar, "Çünkü inanıyoruz ki enerji de bağımsız olan Türkiye dışa bağımlılığını bitirmiş olan bir Türkiye ekonomide de daha bağımsız olacak ve çok daha siyasi açıdan bölgesindeki gücü ve dünyadaki sözü etkisi açısından çok daha ileride bir noktada olacak" şeklinde konuştu.

Gabar'da heyecan ve ümit içerisinde Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Türkiye yerli ve yenilenebilir kaynaklarını yani yerli kömürümüzü, güneşimizi, rüzgarımızı, hidrolik santrallerimizi, jeotermalimizi, biyogazlarımızı en üst seviyede ekonomimiz katmamız lazım. Çevreyle uyumlu bir şekilde yani Uzungöl'e gidip HES yapmıyoruz. Türkiye'nin nükleer santrale, nükleer teknolojiye, nükleer enerjiden elektrik üretimine mutlak suretle ihtiyacı var. 1950'lerde başlayan Türkiye'nin başlattığı nükleer enerji serüveninin artık 70. yılı oluyor. Biz inşallah Akkuyu'da ilk reaktörümüzü devreye almaya hedeflediğimiz bir yıldayız. Mutlaka petrol ve gazdaki kaynaklarını kendi denizlerinden, kendi karalarından çıkardığı bir Türkiye hedefliyoruz. Kendi gemilerimizle kendi denizlerimizde inşallah bu sene içerisinde Somali'de, Pakistan'da doğalgaz, petrol arayan bir ülke haline geliyoruz. Gabar'da yıllardır terörle uğraşmış artık o dağlarda roket sesi, kan, gözyaşı, kurşun sesi olan o dağlarda şimdi bizim sondaj makinelerimiz var. Hayatlarında dağdan başka belki alternatif olmadığını düşünen o çocuklarımız şimdi büyük bir heyecan ve ümit içerisinde Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyorlar. Dolayısıyla yoğun bir arama ve üretim dönemindeyiz" diye konuştu.

"Şu anda çalışan gemilerimiz Karadeniz'de, kıyıdan 170 kilometre mesafede"

"Şu anda çalışan gemilerimiz Karadeniz'de, kıyıdan 170 kilometre mesafede" diyen Bakan Bayraktar, "Bugün dön desen gemi buraya saatlerce bir yolculuktan sonra dönebilir. Dolayısıyla o gemilerin gerek drone, gerek İDA saldırılarına maruz kalması veya mayınlar Karadeniz maalesef bir çatışma alanı. Dolayısıyla bunlarla alakalı bir bütçe ve çalışmamız var. Özellikle İDA konusunda teknolojide biraz sıkıntılar var yani orada çözülmesi anti dron işi biraz daha bilinen bir iş ama diğer konuda ciddi bir çalışmayı 2026 yılı içerisinde yapacağız. Tabii ki donanmamız özellikle Akdeniz'deki faaliyetlerde Somali'de iki tane gemimiz bizim yanımızda. Bizim buradaki operasyonlarımızı daha sağlıklı yürütebilmemiz için bu alanda biraz daha çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"2028 yılında 16 milyona yetecek gazı üreteceğiz"

Bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "86 milyonluk bir ülkeyiz. Ülkemizin ihtiyacı çok büyük. Bizim 22 milyon hanede bugün doğalgaza ihtiyacımız var. 22 milyon eve her gün doğalgaz girmesi gerekiyor. Türkiye'de 32 milyon araç var. 15 milyonu binek araç var işte geri kalanı daha farklı araçlar. Her gün bu 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'deki 42 milyon haneye 7 gün 24 saat elektrik lazım. Gabar'da bir tarih yazdık, yazıyoruz. Sakarya gaz sahasında 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız. 2028'de bu sayı 16 milyona çıkacak ama ihtiyaç çok. Onun için biz bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız. Devamında da işte her defasında petrol buluyoruz, gaz buluyoruz ama niye o zaman bu fiyatlar böyle soruları da geliyor. Şunu bilelim biz elektrikte, doğalgazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturalarını hiç kimseye ayırt etmedim yüzde 45'ini devlet ödüyor. Size eğer 2 bin liralık fatura gelecekse bin 100 TL doğalgaz faturası geliyor. Elektrikte yaklaşık yüzde 50'sini biz ödüyoruz. Böyle vatandaşlarımızı desteklemeye gayret ediyoruz ama dediğim gibi ihtiyaçlar çok ve bir çok alanda da aslında fiyatlar uluslararası piyasalarda belirleniyor. Yani hem petrol öyle hem doğalgaz fiyatları öyle dolayısıyla buradaki gelişmelerde bizleri etkiliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
