Son Dakika Haberleri: Enerji Bakanı Dönmez: "Borda Tarihi Üretim ve Satış Rekorları Kırdık"

Enerji Bakanı Dönmez: "Borda Tarihi Üretim ve Satış Rekorları Kırdık"

58 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninde tarihi üretim ve satış rekorları kırdıklarını ve dünya liderliğine oynadıklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya’nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmelerine ait Sülfürürük Asit Fabrikasının temel atma töreninin ardından Hisarcık ilçesini ziyaret etti. İlçeye girişte Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve […]The post Enerji Bakanı Dönmez: “Borda tarihi üretim ve satış rekorları kırdık” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Bakanı Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninde tarihi üretim ve satış rekorları kırdıklarını ve dünya liderliğine oynadıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmelerine ait Sülfürürük Asit Fabrikasının temel atma töreninin ardından Hisarcık ilçesini ziyaret etti. İlçeye girişte Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada Hisarcık ilçesinin borun başkenti olduğunu belirtti. Dönmez, "Borda sayenizde tarihi üretim ve satış rekorları kırdık. Dünya liderliğine oynuyoruz. Boru sadece hammadde olarak satmak istemiyoruz. Ona biraz daha akıllı ürünler katacak, ARGE yapacağız. Başka bir tabirle alın terine akıl teri katıp bire 100 kazanacağız" dedi.

Hizmet getirmek için yarıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Emet'te bir fabrika açtık, oraya işçi alacağız. Öncelikle tercihimiz bu yörelerden olacak hiç merak etmeyin. Yeni fabrikamız inşallah 2021 yılının sonunda hizmete girecek. Bu arada işçi ihtiyacı olduğunda zaten biz öncelikli yöre insanını tercih ediyoruz. Ondan endişeniz olmasın" diye konuştu.

Son 15 yılda 81 ilin tamamına doğalgaz götürdüklerini söyleyen Dönmez, "Cumhurbaşkanımız bize direktif verdi, dedi ki 'Batıda ne varsa Anadolu'nun doğusunda, kuzeyinde, güneyinde, her tarafında da aynısı olacak. Biz de gece gündüz çalıştık, 81 ilin tamamına ve 510 ilçemize, Hisarcık'ta bunlardan birisi, doğalgazı getirdik. Sadece doğalgazı götürmedik, duble yol, iktidara gelmeden önce 6 bin kilometre idi, şimdi 26 bin kilometreye ulaştı. Birçok yerde hastanelerde, eczanelerde kuyruklar vardı, onları kaldırdık. Bunlar hepsi hayaldi gerçek oldu. Daha önce savaş uçağının lastiğini bile yapamayan, hatta satın alamayan bir ülke vardı, şimdi savaş uçağımızı, helikopterimizi, tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi yapıyoruz. Yetmez insansız uçuruyoruz. Onun için terörle mücadelede üstün başarı elde ettik. Sizlerin desteği önemli, Kütahya ve Hisarcık Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar hep destek, tam destek verdi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:00 

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