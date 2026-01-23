Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
23.01.2026 19:17
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Bu sene, 2026'da biz Türkiye'de ilk kez nükleer santralde, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Bu sene, 2026'da biz Türkiye'de ilk kez nükleer santralde, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz." dedi.

Bakan Bayraktar, Manisa programları kapsamında partisinin AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve teşkilat mensuplarınca karşılanan Bayraktar, partililerle görüştü.

Daha sonra partisinin İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti iktidarlarının 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye çok büyük eserler kazandırdığını kaydeden Bayraktar, "Çok büyük işler yaptı, çok badireler atlattık ama hamdolsun bütün bunların üstesinden gelerek Türkiye'yi ekonomide 5 kat büyüttük. Türkiye şu anda bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Pazartesi günü Akkuyu'daydım. Birinci ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda. Ana muhalefet o kadar her şeyden kopuk ki, yüzde 99'u bitmiş bir proje için çıktı birisi dedi ki 'Efendim bu proje derhal durdurulsun, iptal edilsin.' Yüzde 99'u bitmiş bir projeden bahsediyorum. Hep böyle dedikleri için 1950'lerde rahmetli Menderes döneminde başlayan Türkiye'nin nükleer yolculuğunda 1 tane nükleer santralimiz yoktu maalesef. Bu sene, 2026'da biz Türkiye'de ilk kez nükleer santralde, nükleer reaktörden elektrik üreteceğiz Akkuyu'dan. Dünyada 400 tane santral var çalışan, burnumuzun dibinde Ermenistan'da santral var. Bu taraftan çıkın Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da var. Fransa'nın elektriğinin yüzde 75'i nükleerden geliyor. Türkiye'ye gelince 'Efendim Türkiye nükleer yapmasın.' Bugün dünyada inşası devam eden 60 tane reaktör var. Türkiye'ye gelince 'Türkiye yapmasın.' Biz nükleer santral yapacağız. İnşallah Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Trakya'yı koyacağız ve Türkiye'yi nükleer enerji ligine, o üst lige hep birlikte çıkaracağız."

Bayraktar, Türkiye'nin sadece kendi ülkesinde değil Somali'de doğal gaz arayacağını ve sondaja başlanacağını ifade ederek, "Pakistan'da, yarın Kazakistan'da, Irak'ta, inşallah Suriye'de... Türkiye, petrol ve doğal gaz arayan, üreten, bulan bir ülke olma yolunda hızlı bir adımlarla gidiyor. Dolayısıyla bu noktada kararlılığımız çok net, kesin ve biz inanıyoruz ki bakın bu bir milli politika." ifadelerini kullandı.

Toplantı, daha sonra basına kapalı şekilde soru-cevap olarak devam etti.

Kaynak: AA

