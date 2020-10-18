Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara teşekkür mesajı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara teşekkür mesajı
18.10.2020 00:09
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara "Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize..." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara "Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize..." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışanlara teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Dönmez, "Teşekkürler, bu müjdenin mimarlarına... Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize... Teşekkürler, dünyaya deniz sondajcılığında Türk mühendisliğinin gücünü gösterenlere..." paylaşımında bulundu. - ANKARA
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