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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2019 yılı sonunda 91.300 MW'lık toplam kurulu...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2019 yılı sonunda 91.300 MW'lık toplam kurulu gücümüzün yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2019 yılı sonunda 91.300 MW'lık toplam kurulu gücümüzün yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece 2019 yılında devreye aldığımız 3.660 MW'lık ilave kurulu gücün ise yüzde 75'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu." - İSTANBUL
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