Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından " Oruç Reis" açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, "Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz Sondaj Gemisinin ise halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı. - ANTALYA