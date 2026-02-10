Enerjisa'dan 9,83 Milyar Liralık Yatırım

Enerjisa Dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, 2025'te Ankara, Kastamonu ve Mersin'de elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla toplam yaklaşık 9,83 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ Ankara'da kesintisiz ve kaliteli enerji arzını desteklemek amacıyla 6,67 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi.

Şirket, çok sayıda ilçede bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken 2025 boyunca 20 bin 495 aydınlatma armatürü, 10 bin 261 kilometre kablo hattı, 143 trafo merkezi, 1733 dağıtım merkezi ve 310 elektrik dağıtım panosunun bakımını tamamladı.

Yeni yatırımlar kapsamında ise 2 bin 251 kilometre kablo hattı, 447 trafo, 9 bin 519 armatür ve 1295 pano devreye alındı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da da enerji altyapısının güçlendirilmesi için 830 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 17 bin 779 aydınlatma armatürü, 5 bin 169 kilometre kablo, 192 trafo merkezi ve 125 dağıtım merkezinin bakımı yapılırken, ayrıca 203 kilometre yeni kablo hattı, 99 trafo merkezi, 136 pano ve 3 bin 81 aydınlatma armatürü kuruldu.

Toroslar EDAŞ ise Mersin'de enerji altyapısına 2,33 milyar lirayı aşan yatırım yaptı. Şirket 2025'te 21 bin 560 armatür, 3 bin 170 kilometre kablo, 490 trafo merkezi, 682 dağıtım merkezi ve 1722 panonun bakımını tamamlarken, yeni yatırımlar kapsamında 827 kilometre kablo hattı, 331 trafo, 636 pano ve 9 bin 779 aydınlatma armatürü tesis etti.

Böylece Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ 2025'te Ankara, Kastamonu ve Mersin'de kaliteli kesintisiz enerji için yaklaşık 9,83 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi.

Kış hazırlıkları ve dijital hizmetler

Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Ankara, Kastamonu ve Mersin'de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Kritik şebeke unsurlarında gerçekleştirilen önleyici bakım ve kontrol çalışmalarıyla arıza risklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, saha ekipleri, yoğun yağış ve fırtına gibi zorlu kış koşullarında da enerji sürekliliğini sağlamak için kesintisiz görev başında olacak.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital dönüşüm yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.