Enerjisa'dan saha ekiplerinin güvenliğine 13,7 milyon lira yatırım

Enerjisa Enerji dağıtım şirketleri tarafından 13,7 milyon lira yatırımla geliştirilen "Görüntülü Teyit Sistemi" ile saha personelinin her adımda güvenliği hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ tarafından 13,7 milyon lira yatırımla devreye alınan sistem, saha ekipleri ile merkez arasında görüntülü bas-konuş cihazları üzerinden görüntü aktarma ve teyit alma süreciyle iş sağlığı ve güvenliğine hizmet ediyor.

Eylül 2018'de devreye alınan ve 2025'e kadar 6 milyon liralık ek yatırım planlanan sistem, dağıtımda yaşanan kritik kaza sayısını yüzde 40 azalttı. Görüntülü Teyit Sistemi'nin, Eylül 2020'de yüksek gerilim hatlarının ardından alçak gerilim seviyesinde de kullanılmaya başlamasıyla, enerji kesme, direğe tırmanma, dokunmadan önce kontrol, topraklama ve enerji verme süreçlerinde yaklaşık 25 bin olan aylık video sayısı, bu yıl itibarıyla 7 kat artarak aylık ortalama 175 bine yükseldi.

Görüntülü teyit verme ve kayıt süreci 3 dağıtım bölgesindeki 30 farklı merkezden yürütülürken, saha ekipleri Başkent EDAŞ'ta 1935, AYEDAŞ'ta 807 ve Toroslar EDAŞ'ta 1985 olmak üzere toplam 4 bin 727 görüntülü bas-konuş cihazı ile donatıldı. Söz konusu bölgelerde bu cihazlarla 2 milyondan fazla video kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek riskleri en aza indirme gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik bilgi ve tecrübenin tüm saha ekiplerimiz nezdinde paylaşılarak çoğaltıldığı bu sistemle, kaydı alınan müdahaleleri sonrasında inceleyerek, işlemlerimizin her adımını daha güvenli hale getirmeyi ve sürekli gelişmeyi hedefliyoruz. Teknolojinin de desteğiyle iş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam biçimi haline getirmemiz neticesinde, zaman zaman yoğun kar veya fırtına gibi meteorolojik koşulların da etkisiyle yaşadığımız afet süreçlerinde dahi, arıza onarım faaliyetlerimizi tek bir personelimizin bile burnu kanamadan tamamlamak ve müşterilerimize kesintisiz enerji sağlamak en büyük gurur kaynağımız."