ENEZ'DE DENİZ TAŞTI; İŞ YERLERİ VE YOLLARI SU BASTI - Son Dakika

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, bir otel sular altında kaldı. Dünden bu yana devam eden fırtına nedeniyle Erikli köyü sahilindeki bir oteli su bastı. Otelin ön kısmında kumsaldaki büyük şemsiyeler ve şezlonglar, dalgaların şiddetiyle sürüklendi. Ayrıca bu kısımdaki restoranın duvarları yıkıldı. Otelin işletmecilerinden Mustafa İşçimen, otelde ciddi hasar oluştuğunu belirterek, otelin bodrum katı restoran ve depo kısmını su bastığını kaydetti. Edirne Valiliği, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerin suyun tahliyesi için çalışma başlattı.