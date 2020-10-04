Enez ilçesine bağlı Vakıf köyünde koronavirüs tedbirleri genişletildi - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Vakıf Köyünde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu bazı tedbirler alındı.

Köyde lokanta, kahvehane ve cami gibi sosyal alanlar tedbir amaçlı 14 gün kapatıldı.

Vakıf Köyü Muhtarı Alaeddin Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada. İstanbul'dan yazlığa gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu köyde bazı tedbirler alındığını belirtti.

Alınan tedbirler kapsamında köydeki sosyal alanların kapatıldığını anlatan Arıcı, "Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızın tavsiyesi üzerine, tedbir amaçlı lokanta, kahve ve cami gibi toplu yaşam alanlarını geçici olarak 14 gün kapattık. Köyde yine giriş çıkışlar ve normal yaşam devam ediyor." dedi.