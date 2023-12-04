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Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu - Son Dakika

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

04.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 10:35
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43 artan enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu.

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu

143 TEMEL BAŞLIKTAN 113'Ü ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu - Son Dakika
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