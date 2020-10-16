Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor - Son Dakika

Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor

16.10.2020 09:22
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor, System.String[]

İZMİT'te yaşayan ve 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğu gün geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç kalan Mehmet Sefa Öztürk (40), engelli bireylere bale eğitimi vermek istiyor.

İZMİT'te yaşayan ve 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğu gün geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç kalan Mehmet Sefa Öztürk (40), engelli bireylere bale eğitimi vermek istiyor. ABD'de eğitim almak istediğini belirten Öztürk, "ABD'de eğitim almak için bir fırsat yakaladım. 5 bin dolara ihtiyacım var. Bir hayırsever destek verirse eğitimimi tamamlayıp Türkiye'de benim gibi engelli bireylere dans eğitimi vereceğim" dedi.

İstanbul Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğu 2 Temmuz 2006 gecesi motosikletiyle girdiği virajda kontrolü kaybetmesi sonucu ağır yaralanan ve belden aşağısı felç kalan Mehmet Sefa Öztürk, tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmasına rağmen hiçbir zaman yaşama azmini kaybetmedi. Mezun olduğu gece geçirdiği motosiklet kazasında omurilik felci olan Öztürk, "2 Temmuz 2006 gecesinde Fenerbahçe'de mezuniyet yemeğinden çıktıktan sonra bir kaza geçirdim. O kazada belim kırıldı. Omurilik felci oldum. Bale bölümünden mezun olduğum gece, balet olarak profesyonelliğe tam anlamıyla atıldığım gece engelli oldum. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam etmeye başladım. Danstan hiç vazgeçmedim. Türkiye'nin tekerlekli sandalye ile profesyonel anlamda ilk dans eden kişisiyim. Türkiye'de tekerlekli sandalye ile dans çalışmalarını başlatan kişiyim. Federasyona büyük baskılar ile Engelli Spor Federasyonu'na bu branşı açtıran kişiyim. Türkiye'de bu konuda birçok şey yaptım. Hem kendime hem de ülkeme çok şey kazandırdığımı düşünüyorum" dedi.

ENGELLİLERE EĞİTİM VEREBİLMEK İÇİN EĞİTİM ALMAK İSTİYOR Kişisel gelişim anlamında, tüm dünyada geçerli olan bir diplomayı almak istediğini söyleyen Öztürk, "Amerika'dan bir davet aldım. Fakat karşıma aşamadığım bir maddi engel çıkıyor. Bu konuda bana destek olabilecek yardımsever bir arkadaş, bir sponsor arıyorum. Yaklaşık 5 bin dolarlık bir desteğe ihtiyacım var. Workshop'a bağlı olarak tekerlekli sandalyede dansçı yetiştirme eğitimi alacağım. Bununla tüm dünyada geçerli antrenörlük diplomasına sahip olacağım" diye konuştu. 'TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ İNSANLARA DANS ÖĞRETMEK İSTİYORUM'Engelli insanlara dans eğitim vermek istediğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:  "Ben şu anda sağlıklı, ayakta olan insanlara zaten dans eğitimi verebiliyorum. Bu eğitim ile tekerlekli sandalyedeki insanlara dans öğretmek istiyorum ve onun için bir diploma alacağım. Bu durum aslında tamamen prosedür icabı karşıma çıkıyor. Bu diplomaya bunun için ihtiyacım var. Yoksa ben zaten dans okulu mezunuyum. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yıllarca dans ettim. Bu anlamda, profesyonellik anlamında hiçbir eksik yok. Tüm dünyada geçerli bir dans eğitimi diploması alacağım. Toplam 15 günlük bir kurs bu. Zaten bir altyapı olduğu için sıfırdan başlamama gerek yok. O altyapı üzerine inşa edeceğim oluşum ile bu diplomayı almaya hak kazanacağım."

Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor
Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli balet, ABD'de eğitim almak için destek istiyor - Son Dakika

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