Engelli Bireyler Paralimpik Sporlara Yönlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Engelli Bireyler Paralimpik Sporlara Yönlendirildi

14.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 32 engelli birey paralimpik branşlarda lisanslı sporcu oldu, projeyle sağlık faydaları arttı.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine tedavi amacıyla gelen engelli bireylerden 32'sinin uygun paralimpik sporlara yönlendirilerek çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olmaları sağlandı.

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında, fiziksel engelli bireylerin gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılarak uygun paralimpik spor branşlara yönlendirilmesi amacıyla, "Fiziksel Engelli Bireylerde Fiziksel Aktivite Katılımını Artırmaya Yönelik Multidisipliner Bir Yaklaşım Modeli: Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu Geliştirilmesi Uygulanması ve Etkinliğinin Araştırılması Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 200 engellinin tıbbi değerlendirmesi yapıldı. Bu bireylerden 17'si tekerlekli sandalye basketboluna, 5'er kişi de engelli paratekvando, parayüzme ve paraatıcılık branşlarına yönlendirildi.

Lisansları çıkarılan sporculardan bazıları esmi müsabakalarına çıkarken bazıları da şampiyonlara katılma hedefiyle antrenmanlara devam ediyor.

Proje koordinatörü Alihan Karaüzüm, AA muhabirine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yürütücülüğünde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ortaklığıyla, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje çerçevesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesinin sınıflandırma kodlarında yer alan minimal engel kriterlerini baz alarak tıbbi değerlendirme ve dijital yönlendirme sistemi geliştirdiklerini anlatan Karaüzüm, sistemde kas kuvvetinin etkilenmiş olması, kas kasılması, uzuv eksikliği, ampütasyon, doğuştan uzuv eksikliği gibi engel türlerinin yer aldığını belirtti.

Engelli bireylerin hem randevu alarak kendilerine ulaşabildiklerini hem de hastane tarafından yönlendirildiklerini dile getiren Karaüzüm, şöyle konuştu:

"Burada gerekli tıbbi değerlendirmelerini yapıp sisteme kaydettiğimiz bireylerin 22 paralimpik spor branşının hangilerine uygun olduğu, hangilerine uygun olmadığı bir rapor olarak sistemden çıkıyor. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de bu bireylere ulaşıyor ve spor branşlarına başlamış oluyorlar. Şimdiye kadar 200 bireyin tıbbi değerlendirmesini yapıp sisteme kaydettik. Bu bireyler arasından 17 kişi tekerlekli sandalye basketboluna başladı. Gerekli lisanslama işlemleri tamamlandı. 6 ay süresince temel antrenman programı uygulandı. Onun haricinde paratekvando, parayüzme ve paraatıcılık branşlarına da beşer fiziksel engelli bireyimiz yönlendirildi. Onların da gerekli lisans alma işlemleri tamamlandı ve antrenman süreçleri devam ediyor."

Engelli sporcuların projeyle fiziksel aktivite düzeylerinin ve sağlık faydalarının arttığını ifade eden Karaüzüm, "Hedeflerimiz arasında projeyi yaygınlaştırmak yer alıyor. Ulusal düzeyde daha fazla fiziksel engelli bireye ulaşmak amacıyla projeyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Proje bize öz güven verdi hem de hayata bakışımızı değiştirdi"

Projede yer alan 27 yaşındaki Fatih Doğdu, 2016 yılında yüksekten denize atlama sonucunda omuriliğinin yaralanması nedeniyle fiziksel engelli kaldığını belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesinde fizik tedavi gördüğünü anlatan Doğdu, "Tekerlekli sandalye basketbol branşıyla burada tanıştım. Basketbol kaza geçirmeden önce çocukken ilgilendiğim spor branşıydı. Buraya fizik tedavi amacıyla gelmiştim. Sonra proje sorumlumuz bizi yönlendirdi ve projeye dahil oldum. İyi ki de dahil olmuşum bizler için çok güzel bir deneyim oldu. Takım sporu yaptığımız için paylaşmanın, takım ruhuyla hareket etmenin önemini öğrenmiş oldum. Psikolojik olarak da sosyal bir aktiviteyle ilgilenmek bizlere iyi geldi." ifadelerini kullandı.

"Atıcılıkta hedefim olimpiyatlara gidebilmek"

Hem basketbol hem de paraatıcılık branşında yer alan 21 yaşındaki Kerim Yıldırım ise 5 yıl önce motor kazasında engelli kaldığını ve fizik tedaviye başladığını söyledi.

Fizyoterapisti sayesinde projeyle tanıştığını anlatan Yıldırım, "Hem çevre olarak hem bünye olarak beni iyi bir yere getirdi. Lisanslarımız çıktı ben hem atıcılığa hem de basketbola devam ediyorum. Atıcılıkta hedefim olimpiyatlara gidebilmek. Basketbolda da şu an müsabakalarımız var. Çok mutlu olduk önemli olan imkansızı başarmak. Proje hem moral hem enerji hem motivasyon olarak bizi farklı bir yere getirdi." diye konuştu.

Parayüzücü 8 yaşındaki Asya Kocakaya da yüzmeyi sevdiğini ve havuza girerken kendini çok iyi hissettidiğini dile getirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 1001 Programı ile, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Bireyler Paralimpik Sporlara Yönlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:12:47. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler Paralimpik Sporlara Yönlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.