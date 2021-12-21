Üye Girişi
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor - Son Dakika

Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

21.12.2021 11:09
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

Kırıkkale'de yaşayan 20 yaşındaki Sultan Elibol, çocukken geçirdiği rahatsızlık sonucu sağ elinde oluşan engele rağmen azimle katıldığı kursta el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Kırıkkale'de yaşayan 20 yaşındaki Sultan Elibol, çocukken geçirdiği rahatsızlık sonucu sağ elinde oluşan engele rağmen azimle katıldığı kursta el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Kırıkkale Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından "Mahalle Konakları"nda açılan kurslara ilgi yoğun.

Kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor hem de İŞKUR tarafından verilen günlük 45 lira ücretle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan lise mezunu Sultan Elibol da elinden engelli olmasına rağmen yaptığı işlerle diğer kadınlara örnek oluyor. Sağ elini büyük oranda kullanamayan, annesiyle kursa katılarak ailesine maddi katkıda bulunan Elibol, dershaneye giderek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olup, kamuda istihdam edilmek istiyor.

Sultan Elibol, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken havale geçirdiğini, sağ elinde engel oluştuğunu söyledi.

Buna rağmen hiç yılmadığını belirten Elibol, "Sınava hazırlanmak için dershaneye gidebilmeyi ve güzel bir yere atanmayı çok istiyorum. Gerçekten burada olmaktan da mutluyum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Annemle birlikte kursa geliyoruz, zaman geçiriyoruz. Kursta battaniye ve havlu yaptım, yelek ördüm. Şimdi de patik örüyorum." diye konuştu.

Anne Mehtap Elibol da kurs imkanı sunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Elibol, kızına öncelik tanıdığı kursa sonradan kendisinin de katıldığına değinerek, "EKPSS için dershaneye yazılacaktı ama durumumuz olmadığı için şimdilik buraya geliyoruz. İkimiz de ailemize katkıda bulunduğumuz için daha şanslıyız. Bunun için buraya geldik. Kızımın elinde problem olmasına rağmen çok azimli. Benden daha azimli. Benim yapamadığım birçok şeyi kızım yapıyor. Allah bana böyle bir evlat nasip ettiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor
Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

Halk Eğitim Merkezi, Konya Ovası Projesi, Kırıkkale, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
10:31 Doların düşmesiyle beraber vatandaşlar döviz bürolarına koştu
10:28 Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde
Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu? Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?         
11:17
Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu         
11:12
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement