Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu - Son Dakika

Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu

08.12.2020 10:23

Bartın'da yaşayan ve yürüme zorluğu çeken yüzde 94 zihinsel engelli Mustafa Çalık'ın (26) yürüyüş bandı hayali gerçek oldu.

Bartın'da yaşayan ve yürüme zorluğu çeken yüzde 94 zihinsel engelli Mustafa Çalık'ın (26) yürüyüş bandı hayali gerçek oldu. Engelli Çalık için hayırsever bir vatandaşın bağışladığı yürüyüş bandı Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailesine teslim edildi.

Bartın'da yaşayan Hatice (45) ve Haydar Çalık (47) çiftinin çocukları Mustafa Çalık henüz 7 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu engelli kaldı. Yüzde 94 zihinsel engelli Mustafa Çalık tek başına yürüyemiyor, konuşmada ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Tüm ihtiyaçları anne ve babası tarafından karşılanan gencin yürüme zorluğunu aşabilmesi için fizik tedavi görmesi ve yürüyüş egzersizleri yapması gerekiyor.

Pandemi dolayısıyla evden çıkamayan, yürüyüş egzersizlerini de gerçekleştiremeyen Çalık'ın yürüyüş bandı hayali bir hayırsever vatandaş tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan yürüyüş bandı Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince aileye teslim edildi. Vakıf personeli tarafından kurulumu da gerçekleştirilen yürüyüş bandı Çalık'ın yürüyüş egzersizlerini evde yapabilmesine olanak sağladı.

Sokağa çıkmadan yürüyüş egzersizlerini yapabilmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa'nın tam donanımlı bir hastanede fizik tedavisine devam edebilmesi içinde ailesi hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Engelli gencin babası Haydar Çalık koşu bandının temin edilmesini sağlayan Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine ve bağışta bulunan hayırsever vatandaşa teşekkür edip, "Öncelikle koşu bandını gönderdikleri için devletimize buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa sürede bize bu yürüyüş bandını gönderdiler. Pandemi dolayısıyla Devlet Hastanelerine gidemediğimiz için Mustafa'nın daha teferruatlı özel bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Bunu da biz kendi imkanlarımızla getiremiyoruz. Maalesef aldığımız aylıkları Mustafa'nın evde bakım parasını, temizlik ve kendi özel ihtiyaçlarına ancak yetiriyoruz. Mustafa'nın özel hastanede tedavi görebilmesi için hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Mustafa 26 yaşında ve evin içinde emekleyerek gidiyor. Bu konuda bizi arayan yine yardım için Nursel Uslu hanımefendi takı tasarım işinden elde ettiği tüm geliri Mustafa'nın tedavisi için harcayacağına dair söz verdi bizlere. Kendisine de buradan çok teşekkür ederiz. Bize yardım eden arayan herkesten Allah razı olsun." Dedi.

Yürüme engelinin yanı sıra konuşma bozukluğu da olan Mustafa ise, "Herkese çok teşekkürler. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu

Bartın Valiliği, Mustafa Çalık, Engelli, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu - Son Dakika


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