AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı - Son Dakika

AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek evlerinin balkonuna asansör yapılma...

Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek evlerinin balkonuna asansör yapılma isteği gurbetçi hayırsever tarafından yerine getirildi.

Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve ağabeyleri ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'e, 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. İkizler, 12 yaşına geldiklerinde ise yürüyemez ve hareket edemez hale geldi. İlkokuldan sonra eğitimlerine devam edemediler. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş (50), çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. 13 yıldır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan Emre ve Barış Gümüş, kitap okuyup televizyon seyrederek, türkü söyleyip internette gezinerek vakit geçirmeye çalışıyor. Tek istekleri ise yaşıtları gibi dışarı çıkıp gezmek. Bunun için 7 Temmuz 2019'da hayır severlere seslenen kardeşler, ikinci kattaki evlerinin balkonuna asansör yapılmasını istedi. DHA'nın haberi sonrası ikizlerin sesini, İngiltere'de yaşayan bir gurbetçi hayırsever Cebrail Çiçek duydu. Asansör yaptırıldı. Yapılan asansörle yıllar sonra tekerlekli sandalyeleri birlikte dışarıya çıkma mutluluğunu yaşayan ikiz kardeşler, hayırsever Çiçek'e teşekkür etti.

Yıllardan beri 4 duvar arasında yaşamak zorunda kalan Barış ve Emre Gümüş, geçen hafta takılan asansörle bir yakınlarının yardımıyla rahatça aşağı inip dışarıda dolaşarak eve dönmenin sevincini okudukları "Sarardı yaprağım kurudu dalım' adlı türküyle kutladı. Emre, "İkiz kardeşimle birlikte 1 yıl önce asansör yapılması için yardım talebinde bulunmuştuk. Sesimizi duyarak İngiltere'den bir ağabeyimiz bizi aradı. Bizim için asansör yapacağını söyledi. Sonunda asansörümüz yapıldı. Dışarıya çıkmak çok güzel. Yıllardır evin içinde olunca bir anda dışarıya çıkmak çok güzel bir duygu oldu" dedi. Barış ise, "Biz çok mutlu olduk. Dışarıya çıkmak çok güzel. Dışarının havası, kuşların ötüşü, ağaçların rüzgarla gelen sesi bunlar bizi çok mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan ve maddi manevi destekte bulunan Cebrail Ağabeyimize ve herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

İngiltere, Gurbetçi, Efeler, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Acemi market hırsızını ayakkabı izleri ele verdi! Çaldığı malzemelerle yakalandı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı
Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti         
16:02
CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı         
15:08
İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti         
14:10
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti         
12:53
Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı         
12:48
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor         
12:09
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 16:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei