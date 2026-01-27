Engelli İzzet Işık'a Muhtar Sahip Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Engelli İzzet Işık'a Muhtar Sahip Çıktı

Engelli İzzet Işık\'a Muhtar Sahip Çıktı
27.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtar Ayşe Yılmaz, evsiz kalan İzzet Işık için 1.4 milyon TL bütçe toplayarak ev arayışına başladı.

Eskişehir'de annesi vefat ettikten sonra müteahhit tarafından anlaştıkları projedeki değişiklikten dolayı ek ücret ödemek zorunda olduğu için evsiz kalan engelli İzzet Işık'ın vasiliğini alan Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, yaklaşık 6 aylık hukuki sürecin sonunda yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik bütçeye ulaştı. Yılmaz, engelli Işık için uygun ev arayışlarına başladı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki engelli İzzet Işık'ın annesi 2019 yılında 40 metrekarelik arazisini müteahhitte 1+1 daire karşılığında verdi. Müteahhit bahse konu arazi ile birlikte toplam 3 arazi sahibi ile anlaşarak inşaata başladı. Ancak bir arsa sahibinin caymasından dolayı, 2 arsa üzerine yapılacak olan bina daireleri 2+1 şekilde tekrar projelendirildi. Anlaşılan fiyat farkından dolayı müteahhit, İzzet Işık'ın annesi Fatma Işık'tan farkın yarısını karşılamadan daireyi veremeyeceğini söyledi. Bu konuda iki taraf anlaştı. Fakat bu süreç yaşanırken pandemi döneminde kalp krizi sonrası anne Işık hayatını kaybetti. Kısa süreliğine taşındıkları müstakil evde tek başına kalan engelli İzzet Işık'ın yaşam kalitesi oldukça düştü.

Muhtar İzzet'e sahip çıktı

Tek başına kötü şartlarda yaşayan Işık, geçen yılın başında Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz'a durumunu bildirerek yardım istedi. Kolları sıvayan Yılmaz, öncellikle İzzet Işık'ın vasiliğini sonra da engelli raporunu aldı. Yaklaşık 5-6 aylık süreç sonucunda Işık'ın ailesinden de izinler alındı. Araziye inşa edilen binada Işık ailesinin payına düşen daire satılarak, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik bir bütçe oluşturuldu. Müteahhit de 50 bin TL meblağ ile bütçeye destek oldu. Şu anda muhtar Yılmaz, İzzet Işık için mahallede uygun bir ev arayışı içine girdi.

"Çok memnunum, Allah hepsinden razı olsun"

Yaşananları anlatan 55 yaşındaki İzzet Işık, "Allah razı olsun, işlerimi hep rast getirdi ve bana her konuda muhtarım yardımcı oldu. Ondan binlerce kez Allah razı olsun. Çok şükür bir şikayetim yok ama bu süreç gerçekten çok zor. İnanın geceleri gözüme uyku girmiyor; gece gündüz demeden, uykusuz kalarak bu işle uğraştı muhtarım. Sağlık durumuyla ilgili her şeyi öğrendim, muhtarım gereken her şeyi yaptı. Muhtarım doktora da götürdü, ilgilenenlerden ve yardımcı olanlardan çok memnunum, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"İzzet'in kendi isteğiyle vasi sürecini başlattık"

Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, "55 yaşındaki İzzet Işık, akli melekelerinin yerinde olmadığına dair engelli raporu bulunan bir vatandaşımızdır. İnsanlara karşı yaşadığı güvensizlik nedeniyle imza atmaktan çekindiği için kendisine vasi olarak atandım. Bu durumun geçmişi ise oldukça karışık. İzzet'in annesinin yaklaşık 40 metrekarelik bir arsası varmış ve bir müteahhit ile anlaşmışlar. Başta 1+1 daire sözü verilmiş ancak komşu arsalardan biri projeden vazgeçince mecburen 2+1 daireler yapılmak zorunda kalınmış. Annesi, pandemi döneminde 1+1'in üzerindeki farkın yarısını ödeyip evi almak üzere anlaşmış fakat ömrü yetmemiş; kalp krizinden vefat etmiş. Annesi vefat edince ve kalan ödeme de yapılamayınca, müteahhit evi teslim edememiş. İzzet de elindeki imkanların alınacağını düşündüğü ve kimseye güvenmediği için imza atmamış. Bu tıkanıklığı aşmak için İzzet'in kendi isteğiyle vasi sürecini başlattık; hem Eskişehir Şehir Hastanesi hem de Yunus Emre (SSK) Hastanesi'nden alınan raporlarla vasiliğini aldım. Bir yılı aşkın süredir İzzet'in haklarını korumak ve onu bir ev sahibi yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık bir bütçemiz oluştu"

Satın alacak ev aradıklarını belirten Yılmaz şöyle devam etti:

"Şu an İzzet'in kaldığı evden çıkması bekleniyor, bu süreç uzadığı için ev sahibinin de sabrı taşmış durumda. Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yürüttüğümüz süreçte, müteahhitten aldığımız payla birlikte yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık bir bütçemiz oluştu. Ancak bu rakama Şarhöyük Mahallesi civarında uygun bir ev bulamadık. Sonuçta bu ev engelli bir vatandaşımız için alınacak; mahalledeki müteahhitlerden ve çevrede evi olanlardan fiyat konusunda destek ve duyarlılık bekliyoruz. İzzet'in başını sokabileceği bir yuva sahibi olması için yardımınıza ihtiyacımız var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Yılmaz, evsiz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli İzzet Işık'a Muhtar Sahip Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:43:26. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli İzzet Işık'a Muhtar Sahip Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.