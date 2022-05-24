Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı

24.05.2022 08:37
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı

Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu'nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.

Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu'nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı. - DENİZLİ

Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı

YORUMLAR
500
Kızların küfürlü tartışması saç baş kavgaya dönüştü... O anlar kamerada Kızların küfürlü tartışması saç baş kavgaya dönüştü... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

okul müdürü, Denizli, Engelli, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 08:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement