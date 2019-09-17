Son Dakika Haberleri: Engelli sorunları yerel yönetime sunulacak
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Engelli sorunları yerel yönetime sunulacak

1 saat önce

Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.

Engelli sorunları yerel yönetime sunulacak, System.String[]

Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ve engelli vatandaşlar düzenlenen programda bir araya geldi.


Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Engelli Sivil Toplum Ağı üyeleri ile engelli vatandaşlar özel bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Programda dernek üyeleri ile engelli vatandaşlar istişarelerde bulunarak, çözüm üretti. Engellilerin günlük yaşamda yaşanan sorunların özellikle cadde ve sokaklarda yaşanan kaldırım ve otobüs sorunun çözümü için görüş ve öneriler dile getirildi.


Engelli haklarıyla ilgili eğitim verdiklerini aktaran Omurilik Felçlileri Dernek Başkanı Habip Polat, "Doğu ve Güneydoğu'daki engelli STK'ları bir araya getirip, engelli haklarıyla ilgili eğitim veriyoruz. Engellilerin hayatında hep olan çok büyük sıkıntılar var. Şehirdeki yollar, kaldırımlar, eğitimle ilgili, parklar ve kamu kurumlarında engel var. Bu sadece bedensel veya tekerlekli sandalye kullananlar için değil, görme ve zihinsel engelliler için de çok büyük sıkıntılar var. Biz bir an önce bu sıkıntıların yetkililere raporlaştırıp, çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.


"Engelli sorunları yerel yönetime sunulacak"


Engelli bireylerin sorunlarını yerel yönetime sunacaklarını belirten Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği üyesi Süleyman Akbulut, "Şanlıurfa'ya engelli bireylerin sorunlarını raporlaştırmak için geldik. Bu raporları yerel yönetimlere sunacağız. 15 STK bu programa dahil oldu. Engelli haklarına yönelik eğitimler vereceğiz. Tüm örgütler, bulundukları illerdeki sorunları analiz edecekler ve bu sorunlara çözüm talep edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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