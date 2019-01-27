Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşa Sokak Ortasında İnfaz

Engelli Vatandaşa Sokak Ortasında İnfaz

33 dakika önce

Engelli vatandaşa sokak ortasında infazADIYAMAN - Adıyaman'da, engelli bir adam gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.

Engelli vatandaşa sokak ortasında infaz

ADIYAMAN - Adıyaman'da, engelli bir adam gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesinde yaşandı. Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancayla Elçi'ne ateş açtı. Başından vurulan Elçi ağır yaralanırken saldırgan şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olan nedeniyle bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği ve yürümekte zorlandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Bakkal Önündeki Cinayet Kamerada

Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:05:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaşa Sokak Ortasında İnfaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]