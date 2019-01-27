Engelli Vatandaşa Sokak Ortasında İnfaz
33 dakika önce
Engelli vatandaşa sokak ortasında infazADIYAMAN - Adıyaman'da, engelli bir adam gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.
Engelli vatandaşa sokak ortasında infaz
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, engelli bir adam gündüz vakti sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin
Dalı Caddesinde yaşandı. Mustafa Yücel Özbilgin
Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancayla Elçi'ne ateş açtı. Başından vurulan Elçi ağır yaralanırken saldırgan şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olan nedeniyle bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği ve yürümekte zorlandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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