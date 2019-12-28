Düzce'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde, sokağa terk edildikten sonra sahiplenilmiş, bir kısmı engelli kediler "güzellik"te yarıştı.

Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği (DÜHAK) ile kentteki bir alışveriş mağazasınca düzenlenen yarışmada, bir kısmı engelli 25 kedi, sahipleri tarafından jüriye tanıtıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve kazananı olmayan yarışmanın sonunda tüm kediler için mama ve çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya "Fırfır" isimli kedisiyle katılan Selen Piroğlu, 3 yıl önce çöpte bulduğu kedinin iki gözünün de hastalık nedeniyle alındığını söyledi.

Piroğlu, görme engelli kedisinin kendisine "hayat ışığı" olduğunu anlattı.

Engelli bir kediye sahip olmanın ayrıcalık olduğunu belirten Piroğlu, "Aslında çok zorlanacağımı düşünmüştüm ama Fırfır'ın hareketleri çok sempatik. Herkes engelli bir kediye sahip olabilir çünkü Fırfır kapıları bile açabiliyor. Biz çok mutluyuz. Buraya gelerek biraz da farkındalık yaratmak istedim. Engelli bir kediye sahip çıkılabileceğini, normal bir kediden farklı olmadığını açıklayabilmek için geldim." dedi.

Sokakta bulunarak kendisine getirilen kediyi tedavi ederek sahiplenen veteriner hekim Sinem Aşıkoğlu da şunları kaydetti:

"Bu minik bana bir gençlik hastalığıyla geldi. Cins olmasıyla alınıp sonrasında tedavisi üstlenilmedi. Ben de tabiri caizse kediye el koydum. Hastalık sinir sistemine yerleşmişti. Bana biraz geç gelmişti. Yürümekte zorlanıyordu. Geri verseydim şu anda yaşamıyordu. Cins kediler sahiplenilip sokağa atılmasın diye farkındalık oluşturmak için geldik."

"Amacımız güzellik yarışması değil"

DÜHAK Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Gülce Günay da yapılanın aslında bir güzellik yarışması olmadığını belirtti.

Yarışmayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Günay, "Cins olsun ya da olmasın, engelli kedilerin de sahiplenilebileceğini anlatmak istiyoruz. Tek bir kedi seçmek yerine, tekir olan kedimiz de engelli olan kedimiz de ödül alabilsin istedik. İnsanlar hayvanları sahiplenmenin gerekliliğini fark etsinler istedik." ifadelerini kullandı.