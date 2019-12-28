Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler 'güzellik'te yarıştı - Son Dakika

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde, sokağa terk edildikten sonra sahiplenilmiş, bir kısmı engelli kediler "güzellik"te yarıştı.

Düzce'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde, sokağa terk edildikten sonra sahiplenilmiş, bir kısmı engelli kediler "güzellik"te yarıştı.

Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği (DÜHAK) ile kentteki bir alışveriş mağazasınca düzenlenen yarışmada, bir kısmı engelli 25 kedi, sahipleri tarafından jüriye tanıtıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve kazananı olmayan yarışmanın sonunda tüm kediler için mama ve çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya "Fırfır" isimli kedisiyle katılan Selen Piroğlu, 3 yıl önce çöpte bulduğu kedinin iki gözünün de hastalık nedeniyle alındığını söyledi.

Piroğlu, görme engelli kedisinin kendisine "hayat ışığı" olduğunu anlattı.

Engelli bir kediye sahip olmanın ayrıcalık olduğunu belirten Piroğlu, "Aslında çok zorlanacağımı düşünmüştüm ama Fırfır'ın hareketleri çok sempatik. Herkes engelli bir kediye sahip olabilir çünkü Fırfır kapıları bile açabiliyor. Biz çok mutluyuz. Buraya gelerek biraz da farkındalık yaratmak istedim. Engelli bir kediye sahip çıkılabileceğini, normal bir kediden farklı olmadığını açıklayabilmek için geldim." dedi.

Sokakta bulunarak kendisine getirilen kediyi tedavi ederek sahiplenen veteriner hekim Sinem Aşıkoğlu da şunları kaydetti:

"Bu minik bana bir gençlik hastalığıyla geldi. Cins olmasıyla alınıp sonrasında tedavisi üstlenilmedi. Ben de tabiri caizse kediye el koydum. Hastalık sinir sistemine yerleşmişti. Bana biraz geç gelmişti. Yürümekte zorlanıyordu. Geri verseydim şu anda yaşamıyordu. Cins kediler sahiplenilip sokağa atılmasın diye farkındalık oluşturmak için geldik."

"Amacımız güzellik yarışması değil"

DÜHAK Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Gülce Günay da yapılanın aslında bir güzellik yarışması olmadığını belirtti.

Yarışmayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Günay, "Cins olsun ya da olmasın, engelli kedilerin de sahiplenilebileceğini anlatmak istiyoruz. Tek bir kedi seçmek yerine, tekir olan kedimiz de engelli olan kedimiz de ödül alabilsin istedik. İnsanlar hayvanları sahiplenmenin gerekliliğini fark etsinler istedik." ifadelerini kullandı.

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler güzellik te yarıştı

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı
DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
22:56 Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
22:56 Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
22:53 Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir" - Son Dakika
22:46 Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika
22:43 Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]