ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR - Son Dakika

ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR

03.12.2020 12:46
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR, System.String[]

ERİŞİBİLİRLİK hizmet hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve farklılıkları önemseyen İstanbul Havalimanı, engelli yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için yeni projeler üretmeye devam ediyor.

ERİŞİBİLİRLİK hizmet hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve farklılıkları önemseyen İstanbul Havalimanı, engelli yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için yeni projeler üretmeye devam ediyor.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Erişilebilirlik Deklarasyonuna 32 paydaşıyla beraber imzasını attı. Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Havalimanı Otizm, SerebralPalsi, Görme Engeli, Hareket Kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan yolcuların, havalimanı süreçlerini terminal giriş kapısından uçuş kapısına kadar deneyimlerini tespit ederek, engelli yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için yeni uygulamaları faaliyete geçirdi.

YENİLİKLER OTOPARKTAN BAŞLIYOR

İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir seyahat deneyimi, otopark alanından başlıyor. Havalimanı otoparkının her kat ve otopark bölgesinde giriş kapılarına ve asansörlere yakın konumda engelli araç park yerleri bulunuyor. Otoparkta her tuvalet bölgesinde erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Yine havalimanı girişindeki giden yolcu katında 1,3 ve 7'inci giriş kapılarının karşısında bulunan engelli yolcu indirme-bindirme noktalarıyla yolcuların erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor. Havalimanında beyaz baston kullanan görme engelli yolcular için giden yolcu katında 1, 3 ve 7'inci giriş kapılarına giden kaldırımdan danışma noktalarına, gelen yolcu katı karşılama noktalarından toplu ulaşım bölgesi ve taksi bekleme alanına hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor.

TERMİNALDE ÖZEL HİZMET NOKTASIHavalimanına gelen engelli yolcular için check-in bölgesinde B ve M check-in adalarında özel gereksinimli yolcular için iki adet 'Özel Yolcu Hizmet Noktası' da bulunuyor. Check-in'den önce daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyen yolcular kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanıyor. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen engelli yolcular için de kapalı bir alan ve stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak olan uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

GÖRÜNMEYEN ENGELLİLİK UYGULAMALARIİstanbul Havalimanı'nda dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan yolcular için de hizmet kapsamı genişletildi. Demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü gibi görünmeyen bir engele sahip bireyin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor. Bu nedenle ayçiçeği yaka kartı uygulamasıyle bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor. Görünmeyen engelliliğe farkındalık ve hassasiyetin arttırılması amacıyla İngiltere'de Londra Heathrow Havalimanı'nda başlayan Ayçiçeği Yaka Kartı Uygulaması, İstanbul Havalimanı'nda da uygulanıyor. Bu yolcular  danışma noktalarında bir form doldurularak, herhangi bir sağlık raporu göstermeden alınabilen Ayçiçeği yaka kartı, diğer uçuşlarda da kullanılabiliyor.

OTİZM VE DOWN SENDROMLU YOLCULAR İÇİN YENİLİKLERSese, kalabalığa duyarlı olan, daha sakin bir alana ihtiyaç duyabilen Otizm, Down Sendromu ya da Serebral Palsi'li yolcuların da havalimanı süreçlerini kolaylaştırmak adına Çok Özel Misafir Kartı Uygulaması da başlatıldı. Özel misafirler bu kartla İstanbul Havalimanı'nda biri iç, biri dış hatlarda olmak üzere iki tane bulunan Çok Özel Misafir Odalarına giriş yapabiliyor ve belli bir rota üzerinde ilerleyen buggylerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Çok Özel Misafir odalarında yolcuların uçuş öncesi vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, televizyonda çizgi film gösterimi ve uçuş bilgi ekranları bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir kriz durumunda kullanılmak üzere duvarları yumuşak zeminle kaplanan küçük sessiz odalar da bu özel alanın içinde yer alıyor.

ENGELSİZ MOBİL UYGULAMA DA HİZMETTEErişilebilir rotanın yanında İstanbul Airport mobil uygulamasında geliştirilen erişilebilir iç mekan navigasyonu ile telefonunu sesli asistan özelliğiyle kullanan engelli yolcular istedikleri alana bağımsızca ulaşabiliyor. Yolcular uçuş kapılarına ya da aradıkları mekana rota çizdirebiliyor, rotayı sesli yönlendirmelerle takip edebiliyor, bulundukları konumu öğrenebiliyor ve 'etrafımda ne var' özelliği ile telefonlarını tuttukları yönde ne olduğu hakkında bilgi alabiliyorlar. Her tuvalet bölgesinde bulunan erişilebilir tuvaletlerin yanında giden yolcu katı iç hat ve dış hat bölgelerinde yüksekliği ayarlanabilir yatak ünitesi bulunan yetişkin alt değiştirme odaları yatarak alt değişimi ihtiyacı duyan misafirlere hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı'nda, bagaj alım noktasında da engelliler için uygulamalar mevcut. Bagaj bantları etrafında ayrılan öncelikli bagaj bekleme alanlarıyla engelli yolcular için daha sakin bir alanda bagajları bekleme imkanı sağlanıyor.

Görüntü dökümü: -----------------------Terminal içinden görüntüler-Engelliler için oluşturulan tanıtım videosu

-detay görüntüler


- İstanbul
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR
ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR

Dünya Engelliler Günü, İstanbul, Engelli, Otizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ YOLCULARIN SEYAHATLERİ KOLAYLAŞIYOR - Son Dakika


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