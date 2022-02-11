ENGELLİLER İÇİN 'REHBERLİK TİMİ' KURDULAR - Son Dakika

VAN'ın Erciş Belediyesi, soğuk kış günlerinde özellikle ulaşımda sorun yaşayan engeliler için 4 kişilik rehberlik timi kurdu. Devriye gezen tim cadde ve sokaklarda karşılaştıkları engellilere ulaşım ve diğer ihtiyaçları için yardım ediyor.

Erciş Belediyesi, zabıta amirliği bünyesinde 'Engelli rehberlik ekibi' kurdu. Cadde ve sokaklarda devriye gezen ekip, karşılaştıkları engellilere nasıl yardımcı olabileceklerini soruyor. Timde görevli zabıta ekipleri caddede karşılattıkları görme engelli kardeşlerden Selma Aydın (16), ile Eyüp Aydın'ı (15), istekleri üzerine, eğitim gördükleri Kazım Karabekir Ortaokulu'na getirdi.

'ALIP OKULUMAZA GETİRDİLER'

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Selma Aydın, "Eğitim için her gün kardeşimle beraber okula geliyoruz. Bugün de okula gelmek üzere evden okulun olduğu Kışla Mahallesi'ne geldik. Araçtan inip okula gitmek üzere yola koyulduk. Bizi caddede görme engelli rehberlik timleri karşıladı. Bizi alıp okulumuza getirdiler. Önceleri biraz şaşırdık, bize yardımcı olup eşlik ettiler. Erciş Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet çok güzel. Sanırım bu hizmet Türkiye'de bir ilk. Ben de okul dışında müzik yapıyorum. Bu şekilde görme engelli kardeşlerimizin sesi olmaya çalışıyorum. Güzel hizmetlerinden dolayı Erciş Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta memuru Şenol Yaşar, 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Engellilere yardım edebilmek için gün içinde cadde ve sokaklarda devriye gezdiklerini belirten Yaşar, "Bugün de Kışla Caddesi'nde görme engelli 2 kardeşimizle karşılaştık. Nasıl yardımcı olacağımızı sorduk, onlar da Kazım Karabekir Ortaokulu'nda eğitim gördüklerini söylediler. Biz de rehberlik timi olarak arkadaşlarımızla birlikte bu kardeşlerimizi alıp okullarına götürdük" diye konuştu.