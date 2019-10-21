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Son Dakika Spor Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı

31 dakika önce

Engelliler Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı, System.String[]

Engelliler Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre EKK toplantısı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, dört engelli spor federasyonunun futbol branşına dair genel değerlendirmeler yapılırken federasyonların geleceğe yönelik projeleri, ulusal ve uluslararası katılacakları şampiyonalar görüşüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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