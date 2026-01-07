Engelliler ve Şanlıurfa Sorunları Mecliste Tartışıldı - Son Dakika
Engelliler ve Şanlıurfa Sorunları Mecliste Tartışıldı

07.01.2026 18:21
Milletvekilleri, engelli hakları ve kar yağışının yarattığı sorunları Meclis'te ele aldı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ile Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, hükümetin engellileri birçok haktan mahrum ettiğini savundu. 2008'den önce işe girenlerin vergi indiriminden kaynaklı engelli emeklilik haklarının yapılan düzenlemeyle "gasbedildiğini" öne süren Gergerlioğlu, engelli bireylerin emekli olmasının zorlaştırıldığını dile getirdi.

Bu konuda kanun teklifi verdiğini aktaran Gergerlioğlu, "2008'den önce işe giren engelli vatandaşlarımızın vergi indiriminden kaynaklı engelli emeklilik haklarının gasbedilmemesi için bir yasa teklifimi vermiş durumdayım. Artık top iktidarda. Yasa teklifi apaçık ortada. 15 Ocak 2025'te engellilere bu mağduriyet yapıldı. 15 Ocak 2026'da bu mağduriyetin giderilmesi iktidarın elinde." dedi.

Gergerlioğlu, mevcut yasanın iptal edilip yeni bir yasayla durumun düzeltilmesi gerektiğini anlattı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ayan ise kar yağışı sonrası bazı illerde gerekli tedbirlerin alınmadığını ve bu nedenle insanların mağdur edildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da Sanayi Sitesi ile Mobilyacılar Sitesi'nde kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin hasar gördüğünü ifade eden Ayan, bu yerlerde hasar tespitlerinin yapılarak, esnafa gerekli desteğin verilmesini istedi.

Şanlıurfa'daki PTT Başmüdürlüğünün kapatıldığını ifade eden Ayan, bu karardan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı eleştirdi.

Ayan, "Şanlıurfa'da ne doğru düzgün yol yapılmış ne de doğru düzgün internet altyapısı söz konusu. Şimdi de gözünüzü PTT'ye dikmişsiniz. Şanlıurfalılar mektupla iletişime girecekleri yerde artık güvercinlerle kuşlarla iletişime geçecek. Bir an önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, almış olduğu bu hatalı karardan geri dönmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Batman Milletvekili Kutevi, Batman'ın sorunlarının "politik tercih" olduğunu öne sürerek, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma ve istihdamda yaşanan aksaklıkları eleştirdi.

Kentte sağlık alanındaki "ihmallerin ve ötelemelerin", hizmeti neredeyse "nefessiz" bırakacak noktaya getirdiğini ileri süren Kutevi, eğitim alanında da "ihmal" yaşandığını iddia etti.

Batman Üniversitesinde "liyakatsiz ve keyfi atamalar olduğunu" öne sürerek, şehirdeki okullarda da sınıfların kalabalık olmasından kaynaklı çeşitli sorunlar olduğuna değinen Kutevi, "Özellikle köylerde ve ilçelerde norm kadro açıkları, ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerle dolduruluyor." dedi.

Kutevi, kar ve don olaylarından zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesini ve destek verilmesini de istedi.

Kaynak: AA

