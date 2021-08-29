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Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı - Son Dakika

Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı

29.08.2021 12:55

Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Akdeniz'in mavi sularını keşfe çıkan engelli bireyler, deniz altında Türk bayrağı açarak zaferi kutladı Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla...

Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Akdeniz'in mavi sularını keşfe çıkan engelli bireyler, deniz altında Türk bayrağı açarak zaferi kutladı

MERSİN - Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Akdeniz'in mavi sularını keşfe çıkan engelli bireyler, deniz altında Türk bayrağı açarak zaferi kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusu yaşattı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ile iş birliği içerisinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Dalış Etkinliği, 10 özel dalgıcın katılımıyla Silifke Yapraklı Koyda gerçekleştirildi. Dalış eğitmenlerinden temel dalış işaretleri ve dalış malzemeleri ile ilgili bilgileri öğrenen özel bireyler, yine eğitmenler eşliğinde denizaltı dünyasını keşfetti. Özel bireyler, dalış sırasında açtıkları Türk bayrağı ile Zafer Bayramı coşkusunu denizaltında da yaşadı.

Taşucu'nda tekne turu etkinliği

Bir grup özel gereksinimli birey de Silifke Taşucu'ndan başlayan tekne turuna katıldı. Aileleriyle birlikte Taşucu'ndan kalkan tekne ile denize açılan özel çocuklar, vakitlerini deniz üstünde geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mersin'in meşhur koylarını görme imkanı bulan çocuklar, müzik ve danslar eşliğinde eğlenceli bir gezi geçirdi.

"Hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini gördük"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, etkinlikle ilgili bilgi vererek, "Bugün hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini ve bağımsız bir şekilde suyun üstünde kalabildiklerini hep beraber gördük. Bu bireylerimiz fizik tedavi almaları gereken bireyler. Düzenli olarak fizik tedaviye gidemedikleri için fizyoterapistlerin devamlı yüzme etkinliği, deniz etkinliği önerisiyle dalışa yönelmek istediler. Bu doğrultuda Mersin Dalış Merkezi kapılarını açtı, sağ olsunlar. Bu bireylere önce eğitim verildi. Daha sonra denize açılma imkanı buldular" dedi.

"Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz"

Özel bireylerle çalışmayı önemsediklerini belirten Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı ve Eğitmeni Mehmet Arslan, denizaltında açtıkları bayrakla Zafer Bayramı'nın daha da anlam kazandığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında 30 metrekarelik bayrakla 10 engelli arkadaşla birlikte coşkuyla kutladık. Bu bizim için daha da önemli daha da anlamlı oldu. Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yer çekimi olmadığı için ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar"

Mersin Dalış Kulübü'nde engelli dalgıç olan Alper Özkul ise su altı dünyasını özel gereksinimli bireylerin görmesi gerektiğini belirterek etkinliği değerlendirdi. Özkul, "Güzel bir dalış oldu. Hava harika, deniz çok güzel. Denizaltı zaten bambaşka bir dünya. Burada Mersin'deki tüm engellileri dalışa bekliyoruz. Su altı doğası, engellilerin de görmesi gereken bir yer. Çünkü engelliler suyun içerisinde özgürce hareket edebiliyor. Yer çekimi olmadığı için özgürce ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar. Kendi özgürlüklerini orada gösterebiliyorlar. O yüzden Mersin'deki tüm engellileri buraya dalışa bekliyoruz. Çok güzel, çok başarı bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı
Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı
Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı
Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı

Türk Bayrağı, 30 Ağustos, Engelli, Mersin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Engelliler Zafer Bayramını denizin altında bayrak açarak kutladı - Son Dakika


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