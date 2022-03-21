Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "en iyi erkek oyuncu" ödülü verildi - Son Dakika
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Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "en iyi erkek oyuncu" ödülü verildi

21.03.2022 04:45
Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "en iyi erkek oyuncu" ödülü verildi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarınca TRT'de 2014-2019'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan için başkent Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda onur yemeği düzenlendi.

Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.

İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi Düzyatan'a, "en iyi erkek oyuncu" ödülü verdi.

Dizinin yapımcısı Kemal Tekden "en iyi yapımcı" ödülüne layık görülürken, ödülü kızı Nurbanu Tekden aldı.

Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da "organizasyon" ödülü verildi.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine konuşan Düzyatan, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok keyifliydi. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar." ifadesini kullandı.

Düzyatan, davet üzerine Lordlar Kamarasını ve İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasını ziyaret edeceğini, bu davetin kendisi için onur verici olduğunu söyledi.

"Tarihi yapımlara ara verebilirim"

Ödül töreni öncesinde kaldığı otelde açıklamada bulunan Düzyatan, TRT'de Oruç Reis karakteriyle oynadığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisine ve yeni film projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzyatan, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde farklı, denizle iç içe bir karakteri oynadığını ve bundan keyif aldığını, dizilerde uzun yıllar tarihi karakterleri canlandırdığını ancak gündelik hayattan karakterleri oynamayı özlediğini ve tarihi yapımlara ara verebileceğini kaydetti.

Uluslararası bir sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını aktaran Düzyatan, "Aynı zamanda sahibi olduğum yapım şirketiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri de değerlendiriyoruz. Çok yakın zamanda bir proje hazırlığını söylemek için erken ama bir iki ay içerisinde açıklayacağımız yeni projelerimiz var." diye konuştu.

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Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Pakistan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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