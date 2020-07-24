Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Ünlü oyuncu, doğum günü için Türk Kanser Dernegˆi'nde bir bagˆıs¸ kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Bu sene dogˆum gu¨nu¨m ic¸in Tu¨rk Kanser Dernegˆi'nde bir bagˆıs¸ kampanyası ac¸tım. ?Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi go¨ren ve destegˆe ihtiyac¸ duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, dogˆum gu¨nu¨ tarihim olan 26 Temmuz'a kadar ac¸ık kalacak.? Kampanya linkine profilimden ulas¸abilirsiniz. Bagˆıs¸ta bulunan herkese s¸imdiden destekleri ic¸in c¸ok tes¸ekku¨r ediyorum.

Hepinize sevgilerimle..."