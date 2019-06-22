Son Dakika Haberleri: ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ(1)
Son Dakika Güncel Haber

ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ(1)

1 saat önce

Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHATiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ(1), System.String[]

Haber: Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:40 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Enis Fosforoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişan eğlencesinde kazara iki arkadaşını öldüren şahıs acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 21:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ(1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]