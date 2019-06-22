ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ(1)
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Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHATiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:40 Kaynak: DHA
Haber: Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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