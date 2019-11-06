Son Dakika Haberleri: Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

6 saat önce

Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandıADIYAMAN - Adıyaman'da sokak ortasında eniştesine 3 el ateş ederek daha sonra olay yerinden kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da sokak ortasında eniştesine 3 el ateş ederek daha sonra olay yerinden kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokak'ta yaşandı. Yolda yürüyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F. ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etmiş, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Z.F.'nin açmış olduğu ateş sonucunda Abdullah Polat ayağından yaralanmış, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Eniştesine ateş ederek yaralayan Z.F., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Z.F., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Z.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Turgut reis Mahallesi, Mehmet İnan, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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