Eniştesinin yakınları tarafından darbedilen üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika

Konya'da eniştesinin yakınlarıyla tartışan üniversite öğrencisi darbedilerek öldürüldü.
İddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duydu.
Bunun üzerine bir arkadaşıyla ablasının kayınpederi Hüseyin K'nin Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta kaldığı eve giden Demirel, eniştesinin yakınlarıyla tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hüseyin (71), oğulları Adil (48) ve İsa K. (46), demir çubuk ve sopalarla Demirel'i darbetti.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin, oğulları Adil ve İsa K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İsa ve Adil K. tutuklandı, Hüseyin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirel'in iki yıldır okula gitmediği için derslerinden kaldığı öğrenildi.