Enkazdan son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Enkazdan son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı.

Enkazdan son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından son çıkartılan yaşlı kadının cenaze namazı kılındı.


Elazığ'da meydana gelen depremde Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Apartmanının enkazının altından son çıkartılan 80 yaşındaki Türkan Kaplan için Yeşil Camisinde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.


Enkazdan yaklaşık 65 saat sonra çıkartılan Kaplan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi Işıktepe köyüne götürüldü. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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